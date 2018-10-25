Личные телефоны президента США Дональда Трампа прослушивают разведывательные службы России и Китая.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывшие и действующие источники в американских спецслужбах.

О прослушке американского лидера спецслужбы США узнали от источников в правительствах других государств, а также из перехватов сообщений между иностранными чиновниками.

Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов.

У Трампа два iPhone для деловых переговоров и еще один для личных бесед.

Специалисты Агентства национальной безопасности модифицировали “деловые” телефоны президента США, а “личный” так и не получили.

Источники издания сообщают, что Трампа неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.

Даже несмотря на прошивку АНБ телефоны не является полностью защищенными, поскольку для передачи данных используются сотовые башни, кабели и коммутаторы, к которым могут подключиться специалисты по взлому другой державы.

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Спецслужбы США считают, что китайская разведка слушает Трампа, чтобы спрогнозировать его шаги в торговой войне между странами. Дело в том, что Трамп часто советуется с людьми, которых уважает, мнением которых дорожит, по тем или иным вопросам.

В КНР обстоятельно прорабатывают круг общения Трампа в надежде найти способ влияния, чтобы прекратить торговую войну.

По всей видимости, китайская разведка рекомендует руководству страны организовывать как можно больше личных встреч с Трампом. В Пекине осознали, что американский лидер очень ценит личные контакты, и встречи один на один дают больше шансов на прорыв, чем регулярные контакты между китайскими и американскими официальными лицами.

Мотивы россиян понять труднее, но российскую разведку в США считают меньшей угрозой.

Напомним, 23 октября Трамп предупредил Россию и Китай о планах создать арсенал ядерного оружия для противодействия им.

Фото: The New York Times.