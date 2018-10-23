Президент США Дональд Трамп предупредил Россию и Китай о планах создать арсенал ядерного оружия для противодействия им.
США намерены наращивать арсенал ядерного оружия для давления на Россию и Китай, заявил Дональд Трамп на выступлении перед журналистами, пишет Reuters.
Президент США еще раз повторил обвинения в адрес России в несоблюдении Договора о ядерных ракетах средней и малой дальности.
Помимо США, России и Китая ядерным оружием владеют Великобритания, Франция, Индия, Пакистан и КНДР.
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При этом РФ и США владеют 93% мирового ядерного потенциала.
Часть американских ядерных бомб находятся на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.
Ранее США заявили о разрыве ракетного договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Фото: Olivier Douliery – Pool/Getty Images