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Трамп пригрозил РФ и Китаю ядерным арсеналом

Президент США Дональд Трамп предупредил Россию и Китай о планах создать арсенал ядерного оружия для противодействия им.

США намерены наращивать арсенал ядерного оружия для давления на Россию и Китай, заявил Дональд Трамп на выступлении перед журналистами, пишет Reuters.

Президент США еще раз повторил обвинения в адрес России в несоблюдении Договора о ядерных ракетах средней и малой дальности.

Помимо США, России и Китая ядерным оружием владеют Великобритания, Франция, Индия, Пакистан и КНДР.

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При этом РФ и США владеют 93% мирового ядерного потенциала.

Часть американских ядерных бомб находятся на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Ранее США заявили о разрыве ракетного договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Фото: Olivier Douliery – Pool/Getty Images

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