Американскую телеведущую Мегин Келли уволили с утреннего шоу на NBC из-за расистcкого высказывания.

Об этом сообщает AP.

– Шоу Megyn Kelly Today не вернется, – заявили на телеканале.

Пока Келли остается сотрудником телеканала. Ведутся переговоры о ее дальнейшем участии в различных шоу. Таким образом находится под угрозой ее трехлетний контракт, согласно которому ей выплачивают 20 млн долларов в год.

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Во время эфира 23 октября обсуждались костюмы на Хеллоуин и Келли заявила, что белый человек, который загримировался под темнокожего, неизбежно столкнется с критикой — как и темнокожий, загримированный под белого: Но что в этом расистского? Когда я была ребенком, это считалось нормальным, если вписывалось в определенный образ.

На следующий день Келли извинилась в прямом эфире, но это не спасло ее репутацию.

К слову, в августе украинского тренера уволили через Facebook.