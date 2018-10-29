Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи и назвал “врагами народа” американские СМИ, которые критикуют его позицию.

Об этом он заявил в серии сообщений в Twitter.

– Великий гнев в нашей стране вызван частично неточными и даже ложными сообщениями новостей. СМИ фейковых новостей (the Fake News Media – Ред.), настоящие враги народа, должны прекратить открытую и неприкрытую вражду и сообщать новости точно и справедливо, – написал глава Белого дома.

В следующем сообщении он выразил убеждение, что это поможет “потушить пожар” гнева и возмущения, а также достичь мира и гармонии между всеми сторонами.

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– Фейковые новости должны прекратиться! – подчеркнул Трамп.

Сообщения президента Трампа в понедельник с обвинениями в адрес медиа стали продолжением его демарша против СМИ, которые критикуют нынешнюю администрацию и республиканцев и обвиняют их в усилении ненависти в стране.

В частности, днем ранее глава Белого дома написал:

– Фейковые новости делают все возможное, чтобы обвинить республиканцев, консерваторов и меня в создании раскола и ненависти, – написал он.

Напомним, американские СМИ сообщили, что личные телефоны президента США Дональда Трампа прослушивают разведывательные службы России и Китая.