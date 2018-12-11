PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / США ввели санкции против высокопоставленных чиновников КНДР/

США ввели санкции против высокопоставленных чиновников КНДР

США ввели санкции против трех официальных лиц КНДР, включая главного помощника Ким Чен Ына.

США ввели санкции против высокопоставленных чиновников КНДР, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В ведомстве уточнили, что санкции применяются к лицам, которые руководят министерствами, которые проводят жестокую государственную политику, связанную с цензурой, нарушениями прав человека и злоупотреблениями.

Читайте: КНДР начала демонтаж объектов ракетного комплекса

В санкционном списке оказались министр государственной безопасности КНДР Чонг Кйонг Таек, директор департамента пропаганды и агитации Пак Кван Хо и руководитель одного из департаментов ЦК Рабочей партии КНДР Чой Рйонг Хае.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Главы государств подписали документ о ядерном разоружении Северной Кореи и гарантии безопасности для азиатской страны со стороны США.

В августе стало известно, что КНДР продолжает производить новые межконтинентальные баллистические ракеты, несмотря на договоренности.

Фото: dreamstime.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Северный поток-2: в Конгрессе США все больше склоняются к санкциям
Снежный коллапс в США: без света почти 400 тыс. домов, отменены тысячи рейсов
“Выборы” на Донбассе: ЕС ввел санкции против 9 организаторов
США и арабские страны готовят аналог НАТО
В США в офисе Google умер сотрудник
Глуп как пробка! Трамп и Тиллерсон обменялись оскорблениями
Как США могут помочь Украине в Азовском море – варианты операций
Хизер Нойерт будет представлять США в ООН – чем известна телеведущая
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка