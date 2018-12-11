США ввели санкции против трех официальных лиц КНДР, включая главного помощника Ким Чен Ына.

США ввели санкции против высокопоставленных чиновников КНДР, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В ведомстве уточнили, что санкции применяются к лицам, которые руководят министерствами, которые проводят жестокую государственную политику, связанную с цензурой, нарушениями прав человека и злоупотреблениями.

Читайте: КНДР начала демонтаж объектов ракетного комплекса

В санкционном списке оказались министр государственной безопасности КНДР Чонг Кйонг Таек, директор департамента пропаганды и агитации Пак Кван Хо и руководитель одного из департаментов ЦК Рабочей партии КНДР Чой Рйонг Хае.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Главы государств подписали документ о ядерном разоружении Северной Кореи и гарантии безопасности для азиатской страны со стороны США.

В августе стало известно, что КНДР продолжает производить новые межконтинентальные баллистические ракеты, несмотря на договоренности.

Фото: dreamstime.