Государственный департамент США запросил $ 255 млн в Конгрессе, чтобы использовать в качестве финансовой помощи Украине на 2022 год.

Об этом говорится в тексте запроса, также отмечается, что эта помощь будет оказана в частности для противодействия агрессии РФ.

В Госдепе также отмечают, что эта финансовая помощь ускорит процесс внедрения реформ в Украине по борьбе с коррупцией.

Также помощь США должна улучшить деловой климат и торговый потенциал Украины, укрепить аграрный сектор и поддержать энергетический.

Еще одна часть из этих средств призвана улучшить систему здравоохранения Украины.

США делится вакциной

Соединенные Штаты начали увеличивать экспорт вакцин против коронавируса производства Moderna.

Об этом заявили представители администрации Байдена и компании-производителя Moderna.

Какие страны и в каком количестве уже получили от Соединенных Штатов препараты пока не известно.

Источник: Государственный департамент США