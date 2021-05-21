США збільшує експорт вакцин проти коронавірусу. Постачання до інших країн зросло після початку процесу надання вакцини від Moderna.

До цього вакцинуватися речовиною виробництва компанії могли лише американці.

Адміністрація президента США Джо Байдена та представники Moderna заявили, що розпочали постачання вакцини за кордон.

Однак поки не зрозуміло, які країни отримали партії та скільки доз.

За інформацією ЗМІ, Pfizer також розпочала постачання з США до таких країн, як Мексика, Канада та Уругвай.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі триває вакцинація проти коронавірусу.

Однак у багатьох країнах фіксується дефіцит речовини, тоді як інші можуть повністю імунізувати своїх громадян.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Вloomberg