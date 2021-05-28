Словакия предоставила Украине помощь в виде €600 тыс. для проведения вакцинации населения от коронавируса, в частности на закупку вакцин.

Об этом на встрече договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

Политики обсудили противодействие пандемии коронавируса, а Гегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать это делать.

Шмыгаль на конференции также рассказал, что Украина активно готовится к запуску электронных национальных Covid-сертификатов.

Помощь Словакии

28 мая, в рамках рабочего визита в Киев, представители Словакии передали детской больнице Охматдет средства защиты от Covid-19 на сумму €195 тыс, сообщил премьер-министр страны Эдуард Гегер.

Гегер также добавил, что Словакия и в дальнейшем передавать Украине гуманитарную помощь.