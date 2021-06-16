Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве (Швейцария).

Лидеры планируют обсудить как двусторонние отношения между Соединенными Штатами, так и российскую агрессию против Украины.

Встреча начнется в 13.15 и продлится пять часов. Сначала состоится разговор только президентов, а после него — российско-американские переговоры в расширенном формате.

По результатам переговоров президент США проведет одиночную пресс-конференцию. Американская сторона решила отказаться от привычного формата совместного выступления, чтобы Байден не общался с журналистами на одной площадке вместе с Путиным.

Поэтому президент России ориентировочно в 18.00 будет давать пресс-конференцию отдельно.

Что нужно знать о встрече Путина и Байдена и что она означает для Украины — читайте в материале.

Какие вопросы обсудят

Анонсируя встречу, в Белом доме заявили, что в целом президенты обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку Штаты стремятся возобновить предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией.

В то же время в Кремле добавили, что на повестке дня встречи — состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, борьба с киберпреступностью, проблематика экономического сотрудничества и урегулирование региональных конфликтов.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, на встрече с Путиным Байден поднимет вопрос Украины и агрессивного поведения России на ее границах. Ожидается, что президент США в очередной раз напомнит о поддержке Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Джо Байден планирует обсудить вопрос заключения российского оппозиционного политика Алексея Навального и соблюдение прав человека в России.

Еще одной темой для обсуждения будет ситуация в Беларуси. В частности, недавняя принудительная посадка пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержание белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Но, по мнению Джен Псаки, не стоит ожидать, что результатом встречи президентов станет решение всех вызовов в отношениях между странами.

В то же время сам Джо Байден заявил, что планирует поговорить с Владимиром Путиным о несоответствии поведения России нормам международного права. Он признал, что отношения Вашингтона и Москвы находятся на самом низком уровне за последние годы. Но добавил, что США не ищут конфликта с РФ.

Однако встречу лидеров одобряют не все. Так, одной из самых острых реакций было высказывание сенатора Бена Сасса о том, не награждают ли Путина этим саммитом. Он отметил: вместо того, чтобы относиться к президенту РФ как к убийце, который боится собственного народа, США дают ему зеленый свет для газопровода Северный поток-2 и узаконивают это встречей.

Западные же СМИ предполагают, что не стоит рассчитывать на большую результативность от встречи Путина и Байдена.

Что значит встреча для Украины

Накануне встречи с Владимиром Путиным Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США заверил украинского коллегу, что и в дальнейшем будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а еще пригласил Зеленского с официальным визитом в Вашингтон летом этого года.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который отвечает за внешнюю политику, заявил, что накануне встречи Байдена с Путиным Украина и Штаты скоординировали свои позиции.

Он напомнил, что США поддерживают территориальную целостность Украины. Поэтому именно на основе этих принципов будет происходить обсуждение всех тем, касающихся украинских интересов.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба категорически заявил, что во время встречи Байдена с Путиным не может быть никаких соглашений по Украине без Украины, поскольку это наш абсолютно твердый принцип.

По мнению главы украинского МИД, Байден должен использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидер свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу.

Политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV указал: Америка не отступает от своей позиции, которая заключается в том, что США не оставят Украину один на один с Россией. Поэтому ожидать так называемой зрады или уступок по украинскому вопросу точно не стоит.

Что касается строительства Северного потока-2 и санкций против него, политолог обращает внимание на то, что газопровод — это предмет своеобразного торга и дипломатии:

— Американцы подают сигнал россиянам о том, что все еще можно переиграть (и вернуть санкции против Северного потока-2, — Ред.). Это делается, чтобы иметь определенные исходные позиции и условия на переговоры. Поэтому такие козыри Америка будет оставлять в рукаве и будет пытаться их использовать. Но если эта встреча будет крайне неудачной и без дальнейшего прогресса, то теоретически вероятность того, что санкции против Северного потока-2 вернут, есть, хотя и небольшая, — объясняет эксперт.

Александр Мусиенко добавляет, что в целом на встрече Путина и Байдена будет обсуждаться широкий круг вопросов. Но, по мнению политолога, прежде всего эта встреча — попытка понять, насколько президент РФ заинтересован в развитии сотрудничества с Китаем.

Поскольку если такого интереса у Владимира Путина нет, то США будут пытаться увидеть, не хочет ли все же Россия поменять свое поведение, чтобы постепенно возвращаться в клуб нормальных государств.

Но в Кремле заявили, что подписание документов на встрече Путина и Байдена не предусмотрено.