Правительство Швеции приняло решение ослабить карантинные ограничения на территории страны, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявила на пресс-конференции министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен.

По ее словам, с 1 июня Швеция отменит требование относительно раннего закрытия баров и кафе. В то же время за одним столиком в помещении можно будет сидеть не более чем восьми посетителям.

Также арендодатели теперь могут сдавать помещения для закрытых мероприятий с участием до 50 людей.

Последнее время в Швеции уменьшилось количество пациентов с коронавирусом и летальных случаев из-за осложнений Covid-19.

По состоянию на 28 июня, в Швеции за все время пандемии зафиксировали 1 088 896 случаев коронавируса. На территории страны 14 619 жителей умерли от заболевания.

23 июня Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупредил, что индийский штамм коронавируса Дельта быстро распространяется на территории стран-членов ЕС и других иностранных государств.