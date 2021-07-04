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Дмитро Кудрявцев |

Сотни афганских военных бежали от наступления талибов в Таджикистан

Ісламський террорист

Более 300 военнослужащих вооруженных сил Афганистана самовольно оставили свои позиции и перешли через границу с Таджикистаном.

Как сообщают в пограничной службе страны, причиной дезертирства стало наступление боевиков террористической организации Талибан.

Это уже третий случай бегства афганских военных в Таджикистан за последние две недели.

По данным таджикской погранслужбы, ситуация особо осложнилась после захвата талибами нескольких сел и пограничного поста в афганской провинции Бадахшан.

Напомним, в начале июня 11 мирных жителей погибли в результате подрыва их автомобиля на мине, которую заложили боевики Талибана.

Взрыв прогремел за несколько часов до встречи лидеров талибов и официальных представителей ООН в Катаре.

Сами террористы ответственность за гибель мирного населения на себя не взяли.

Источник: Радио Свобода

Фото: Depositphotos

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