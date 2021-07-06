В Беларуси осудили руководителя Белгазпромбанка и экс-кандитата в президенты Виктора Бабарико к 14 годам тюрьмы. Его обвиняют в якобы получении взятки в особо крупном размере, а также в “отмывании средств”, полученных преступным путем.

Приговор был оглашен Бабарико 6 июля на выездном заседании в суде Московского района Минска.

Банкира обвинили в получении взятки и легализации средств. Сам мужчина не признал вину и назвал дело политически мотивированным.

В то же время местный прокурор просил приговорить Виктора к 15 годам лишения свободы.

По данным белорусских следователей, с 2004 года Бабарико и его помощники систематически получали взятки.

Также правоохранители считают, что за 16 лет топ-менеджеры Белгазпромбанка получили от корпоративных клиентов более $11,8 млн.

Кроме того, следователи считают, что Бабарико отмывал деньги, когда приобрел в Минске недвижимость на сумму более $394 тыс.

В мае 2020-го Виктор Бабарико заявил, что будет баллотироваться в президенты Беларуси. Тогда же его считали главным соперником Александра Лукашенко среди оппозиционеров.

В июне прошлого года в офисе Белгазпромбанка прошли обыски, а Бабарико задержали и отправили в СИЗО.

Источник: Nexta

Фото: Виктор Бабарико