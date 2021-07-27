Северная часть Италии пострадала от непогоды. На территории страны прошлись сильные штормы, град и порывы ветра.

Местных жителей предупредили об опасности, синоптики призывают граждан по возможности не выходить из дома.

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Десятки машин на автодороге А1 между Пьяченцей и Пармой повредил град. На территории муниципалитета Фельтре чрезмерный ливень разрушил виноградники.

По сообщениям местных СМИ, с неба падает град размером как теннисный мяч (в диаметре около 7 см). В этом месяце непогода в Италии уже разрушила несколько посевов.

Пользователи социальных сетей поделились соответствующими видео, на котором можно заметить, что град разбил стекла и повредил кузовы автомобилей.

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Также в провинциях Лекко, Комо и Сондрио произошло несколько оползней. Дороги и транспорт на трассе полностью залиты грязью. Сильный ветер повредил крыши нескольких зданий. В настоящее время не известно, есть ли пострадавшие.