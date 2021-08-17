Из Афганистана хотят вылететь 153 украинца — Кулеба

По сообщению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, из Афганистана євакуируют 153 граждан Украины.

Украинцы связались с дипломатами и попросили о помощи.

Кулеба отметил, что среди тех, кто скоро вернется в Украину, есть соотечественники, которые находятся на военной базе, где работали по контракту, украинцы афганского происхождения, навещали родственников, а также бизнесмены.

— Самое главное, чтобы они добрались кабульского аэропорта, — подчеркнул дипломат.

Кулеба также отметил, что информация о “брошенных на произвол судьбы государством украинцах”, которую распространяют в СМИ, является неправдивой и представляет собой последствия паники и стремление сгустить краски.

— Я понимаю, что эмоции зашкаливают, кто-то намеренно нагнетает, кому страшно, кто-то пытается показать, что знает решение всех проблем, а его не слышат. Со всеми, кто дает о себе знать, мы на связи. Знаем, кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни пока нет, — заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что государство каждый час работает над тем, чтобы помочь своим гражданам.

— Есть несколько конкретных сценариев возврата украинцев, которые сейчас воплощаются в жизнь. Из соображений безопасности не могу рассказывать подробности, но работаем, чтобы все удалось, — добавил Кулеба.

17 августа из Украины в Афганистан отправят самолет для эвакуации граждан. Приземлиться он должен в аэропорту Кабула.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.