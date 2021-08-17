17 августа из Украины в Афганистан отправят самолет для эвакуации граждан. Приземлиться он должен в аэропорту Кабула.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не нужно было рейсов для того, чтобы мы выполнили свой долг, – заверил секретарь СНБО.

По словам Алексея Данилова, ситуация находится на контроле у президента Украины.

– Владимир Зеленский периодически собирает специалистов и организовывает встречи по этому вопросу, – сообщил секретарь Совета нацбезопасности.

В аэропорту Кабула до сих пор продолжается хаос, раздаются выстрелы. Люди буквально штурмуют стены аэродрома. Некоторые даже пытаются перелезть через высокий забор.

Отправка гражданских рейсов из аэропорта прекратилась 16 августа, однако люди пытаются попасть туда любыми путями, потому что это единственный способ сбежать из захваченного талибами Афганистана.

Сейчас аэропорт используют только для эвакуации иностранцев.

16 августа украинским самолетом эвакуировали 79 человек. Среди них – восемь граждан Украины.

По состоянию на вечер 16 августа из Кабула из-за ситуации в Афганистане не мог вылететь еще один украинский самолет.

МИД призывает всех украинцев в Афганистане, которые хотят эвакуироваться, обращаться в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане.

Ситуация в Афганистане

15 августа группировка Талибан захватила все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.

Источник: Украина 24

Фото: СНБО