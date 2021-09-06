С сегодняшнего дня в Нидерландах продолжают слушания по судебному делу о сбитом над Донбассом Boeing-777, выполнявшем рейс МН17. На этот раз слово планируют дать близким и родным погибших, которые расскажут суду о последствиях трагедии для них.

В Нидерландах уже окрестили этот процесс историческим и беспрецедентным и считают, что этот момент в слушаниях будет самым эмоциональным.

В суд обратятся сразу более 90 родственников погибших в авиакатастрофе.

Их показания суд будет слушать в течение трех недель с небольшими перерывами. Планируется, что в суд обратятся не только граждане Нидерландов, но и люди из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Великобритании и Индонезии.

Не все будут присутствовать на заседании физически. Они будут выступать по видеосвязи или предоставят готовую видеозапись.

— Это будет трудно не только для выступающих, но и для присутствующих. Принимая все во внимание, выглядит так, что в день сможет выступить десять человек, — предполагает адвокат родственников погибших в авиакатастрофе Питер Лангстрат.

Адвокат считает, что для выступления каждого из родственников понадобится 15-20 минут, но нужно будет зарезервировать по 25-30 минут для возможных эмоциональных моментов.

Катастрофа рейса МН17

17 июля 2014 года в небе над оккупированным Россией Донбассом был сбит пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Все пассажиры самолета погибли, а расследованием занимается Международная следственная группа.

В 2016 году следствие установило, что рейс был сбит ракетой с зенитно-ракетного комплекса Бук.

А год назад выяснилось, что данный Бук принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, которая дислоцируется в Курске.

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