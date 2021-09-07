Во вторник, 7 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила с речью во время заседания Бундестага накануне парламентских выборов.
Канцлер говорила о предотвращении изменений климата, развитии зеленой энергетики и о борьбе с терроризмом и кибератаками.
Между тем Меркель охарактеризовала предстоящие парламентские выборы в Германии как выбор направления развития страны. Также она агитировала за своего однопартийца Армина Лашета.
Кроме этого, немецкий канцлер предостерегла относительно возможного союза Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Зеленых с Левой партией.
— Не все равно, кто управляет этой страной, — отметила она.
По ее словам, это будут особые выборы, ведь от них будет зависеть дальнейшее направление развития Германии.
Как объяснила Меркель, граждане имеют два варианта на выборах:
- правительство СДПГ и Зеленых, которые принимают поддержку Левой партии или не исключает ее;
- правительство Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, который с умеренными и центристскими позициями поведет в будущее.
По мнению Меркель, именно правительство ХДС/ХСС обеспечит стабильность и надежность в ФРГ.
Выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года. Ангела Меркель готовится оставить пост канцлера после 16 лет на посту руководителя страны.
Долгое время лидером электоральных симпатий был блок партии Меркель, однако в последнее время большую поддержку, согласно данным опросов, получила Социал-демократическая партия.
Кандидат в канцлеры от этой политсилы, действующий министр финансов Олаф Шольц — один из соперников Армина Лашета на выборах. Согласно опросу, пока он лидирует в избирательной гонке.