Рейтинг блоку Меркель впав до рекордно низького рівня напередодні виборів у Німеччині

Рейтинг блоку партії канцлера Ангели Меркель впав до рекордно низького рівня за результатами щотижневого опитування виборців у Німеччині.

Водночас підтримка соціал-демократів збільшилася до майже чотирирічного максимуму напередодні виборів у країні, запланованих на 26 вересня.

В основі руху СДПН – кандидат на пост канцлера, міністр фінансів Олаф Шольц, який користується більшою популярністю серед виборців, ніж Армін Лашет – претендент на блок під керівництвом Меркель Християнсько-демократичний союз.

Підтримка ХДС та філії ХСС з кандидатом у канцлери Армін Лашетом знизилася на 3 процентних пункти до 22%. Рейтинг соціал-демократів з їхнім кандидатом Олафом Шольцем піднялися на два пункти до 22%.

Підтримка вільних демократів збільшилася на один пункт до 13%, а Партії зелених знизилася на один пункт до 17%. За даними Bild am Sonntag, СДПН отримала найвищий показник підтримки з грудня 2017 року.

Опитування Insa для Bild am Sonntag провели з 16 до 20 серпня. У ньому взяли участь 1 352 осіб.

Вибори у Німеччині

Виборі у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року. Канцлер Ангела Меркель готується залишити посаду глави держави після 16 років очолювання країни.

Своїм наступником Меркель назвала очільника політичної партії Християнсько-демократичний союз – Вестфалія Арміна Лашета. До 2018 року партію ХДС очолювала Меркель, проте вона оголосила, що більше не претендуватиме на посаду канцлера Німеччини.

Кандидат на посаду очільника держави від Соціально-демократичної партії Німеччини та міністр фінансів Олаф Шольц – один з суперників Арміна Лашета на виборах. Згідно з опитуванням, наразі він має найбільшу підтримку виборців.

В інтерв’ю одному з видань Лашет заявив, що Німеччина має підтримувати Україну на шляху до європейської інтеграції. Політик також підтримав збереження санкцій проти Російської Федерації.