Пандемия коронавируса не замедлила неумолимые темпы изменений климата, а выбросы углерода в атмосферу возвращаются к прежнему уровню.

Об этом говорится в докладе United in Science 2021 (Единство в науке 2021), подготовленном Всемирной метеорологической организацией (WMO), что является специализированным учреждением ООН.

– Covid-19 не замедлил неумолимое ускорение изменений климата… После временного резкого снижения на фоне экономического спада объемы выбросов двуокиси углерода стремительно возвращаются к прежним уровням и нисколько не приближаются к целевым показателям их сокращения. Концентрация парниковых газов в атмосфере сохраняется на рекордном уровне, обрекая планету на опасное потепление в будущем, — говорится в докладе.

В WMO отмечают, что повышение глобальных температур провоцирует разрушительные экстремальные погодные явления по всему миру и тем самым оказывает влияние на экономику и общество. В частности, только из-за жары были потеряны миллиарды рабочих часов.

По данным WMO, средняя глобальная температура за последние пять лет была одной из самых высоких за всю историю наблюдений. Согласно докладу, возрастает вероятность того, что в ближайшие пять лет температура временно преодолеет порог на 1,5° по Цельсию выше доиндустриального уровня.

В докладе отмечается, что даже при условии решительных мер по замедлению выбросов парниковых газов уровень моря продолжит повышаться. Это создаст угрозу для населения некоторых островов и прибрежных районов во всем мире.

Среди ключевых положений доклада можно выделить следующие:

• Глобальные выбросы CO2 от ископаемого топлива в период с января по июль этого года в энергетическом и промышленном секторах уже вернулись к тому же уровню, что и в 2019 году, до пандемии (или даже превышают его). В WMO подчеркивают, что сокращение выбросов во время первой волны Covid-19 в начале 2020 года заняло очень непродолжительный промежуток времени.

• Глобальная средняя температура в период с 2017 по 2021 годы является одной из самых высоких за всю историю наблюдений. По оценкам экспертов, она на 1,06-1,26°C превышает доиндустриальный уровень (1850-1900 годы).

• С 2017 по 2021 годы средняя летняя минимальная и средняя зимняя максимальная площадь морского льда в Арктике была ниже показателей 1981-2010 годов. В сентябре 2020 года площадь арктического морского льда во второй раз достигла самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

• В 2021 году были зафиксированы разрушительные экстремальные погодные и климатические явления, что является признаком изменений климата, спровоцированных человеком. Речь идет, в частности, об экстремальной жаре в Северной Америке и масштабных наводнениях в Западной Европе.

• Существует 40% вероятности того, что средняя глобальная температура в какой-то из следующих пяти лет будет как минимум на 1,5°C выше доиндустриального уровня.

• Неоспоримым является тот факт, что именно влияние человека привело к нагреванию атмосферы, океана и суши. В результате произошли широкомасштабные изменения в атмосфере, океане, криосфере и биосфере. Изменения климата, спровоцированные деятельностью человека, уже приводят к увеличению частоты и интенсивности многих экстремальных погодных и климатических явлений по всей планете.

• Глобальный средний уровень моря вырос на 20 см с 1900 по 2018 годы. Этот рост существенно ускорился в период 2006-2018 годов. И даже если объемы выбросов будут сокращены, средний глобальный уровень моря, вероятно, поднимется на 0,3-0,6 метра к 2100 году, а к 2300 году – может вырасти на 0,3-3,1 метра.

• Рост температур провоцирует повышение уровня смертности из-за жары и ухудшение работоспособности.

• Пандемия Covid-19 вызвала лишь краткосрочное сокращение глобальных выбросов в атмосферу. Это не будет способствовать значительному сокращению выбросов к 2030 году, если страны мира не предпримут более решительных мер. Усилия по восстановлению после пандемии должны быть связаны с национальными стратегиями в сфере изменений климата и качества воздуха.

– Месседж этого доклада понятен: время истекает. Всем странам необходимо взять на себя обязательства по выходу на нулевое сальдо выбросов к 2050 году. Это должно быть подкреплено конкретными долгосрочными стратегиями, которые позволят сократить глобальные выбросы на 45% к 2030 году по сравнению с показателями 2010 года, — подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя выводы доклада.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим. Постепенное опустынивание будет распространяться с юго-востока Украины на северо-запад. Оно принесет жаркое, а главное сухое лето.

Между тем Всемирный банк прогнозирует, что изменение климата может заставить 216 млн человек в шести регионах мира мигрировать в пределах своих государств в ближайшие 30 лет.

Источник: Всемирная метеорологическая организация