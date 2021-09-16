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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

США, Великобритания и Австралия создали военный альянс для противодействия Китаю

США, Великобритания и Австралия создали военный альянс для противодействия Китаю

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия создают трехстороннее партнерство в сфере безопасности для противостояния Китаю.

Инициатива называется Aukus, про ее создание объявили совместно президент США Джо Байден и премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон.

Джонсон также заявил, что эти страны были “естественными союзниками” и хотя они разделены географически, это соглашение создаст “новое партнерство в сфере обороны и будет способствовать созданию новых рабочих мест и процветанию”.

Все участники брифинга для СМИ пытались не вспоминать слово Китай и акцентировали на поддержке и усилении сдерживания.

Однако у журналистов не осталось сомнений в том, какую страну надо сдерживать, и что инициатива — это ответ на китайскую экспансию в Южно-Китайском море.

Aukus предусматривает, что команды из трех стран-подписантов будут работать над планом проекта, который должен развить Австралию в седьмую в мире страну, вооруженную подводными лодками с ядерными реакторами.

Работа над планом будет продолжаться следующие 18 месяцев, а Австралия уверяет, что у нее нет намерения создавать ядерный потенциал, и она беспрекословно будет придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия.

Документ позволяет странам без ядерного оружия строить атомные подводные лодки и добывать материал, который расщепляется и необходим для реакторов этих лодок.

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Все атомные подводные лодки должны находиться под контролем Международного агентства по атомной энергии.

Кроме этого, партнерство предполагает более тесное и консолидированное согласование региональной политики и других действий, а также интеграцию вооруженных сил и оборонной промышленности союзников.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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