Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан на родине. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время специального брифинга.

Он отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное заведение.

— Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне. У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении — от Украины до Грузии. Этот процесс был под полным контролем, — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии поблагодарил главе МВД Вахтанга Гомелаури и руководителя Службы государственной безопасности Григолу Лилуашвили.

Издание Грузия Online отмечает, что Саакашвили задержали не на границе, а уже в стране, куда он проник тайком. Точное место его задержания министры не назвали.

По информации некоторых представителей СМИ, спецоперация по задержанию экс-президента была проведена в одном из районов Тбилиси, однако официальных подтверждений пока нет, как и других доказательств задержания экс-президента Грузии.

Позже грузинское телевидение сообщило, что Саакашвили поместили в Руставскую тюрьмы, недалеко от Тбилиси.

Возвращение Саакашвили

Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию утром, 1 октября. В социальных сетях он выложил видео, в котором заявил, что находится в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси.

— Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии восемь лет спустя, — написал Саакашвили.

В то же время, в МВД Грузии и правящей партии Грузинская мечта заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу и находится в Украине.

Сначала Саакашвили сообщал о намерении прибыть в Грузию 2 октября — в день выборов в местные органы власти. По его словам, в этот день решается судьба его страны и он не может наблюдать за этим в стороне.

Дело против Саакашвили в Грузии

В июне 2018 года Михаила Саакашвили заочно осудили в Грузии к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Тбилисский городской суд признал его виновным по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и в злоупотреблении властью с применением насилия.

Кроме Саакашвили в этом деле осудили экс-министра внутренних дел Вано Мерабишвили, бывшего руководителя специального оперативного департамента МВД Ираклия Кодуа и бывшего главы управления того же департамента Гию Сирадзе.

Еще раньше, в январе того же года, Тбилисский городской суд приговорил его к трем годам заключения по статье о злоупотреблении служебным положением.

Источник: Грузия Online