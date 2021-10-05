Pandora Papers: в Чехии проведут расследование относительно премьера Бабиша из-за данных об оффшорах

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оказался фигурантом Pandora Papers – базы документов, касающихся проведения оффшорных финансовых операций. Из-за этого чешские правоохранители проведут расследование в отношении политика.

Что известно о “досье” на Бабиша и расследовании – читайте в материале.

Что такое Pandora Papers?

Pandora Papers – это большая база документов об оффшорных операциях, которая попала в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Серия расследований, посвященных оффшорным активам известных людей со всего мира (более 200 стран и территорий), была обнародована 3 октября этого года.

В целом речь идет об объеме данных размером 2,94 терабайта (или же о 11,9 млн записей).

К их исследованию были привлечены более 600 журналистов из 150 средств массовой информации в 117 странах мира.

Среди фигурантов Pandora Papers есть более чем 330 политиков и 130 миллиардеров из списка Forbes, а также знаменитости, члены королевских семей и так далее.

Фигурантом одного из расследований стал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Что сказано в Pandora Papers о Бабише?

Журналисты-расследователи со ссылкой на полученные конфиденциальные документы сообщают, что в 2009 году Андрей Бабиш использовал оффшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу Франции. В общем через эти компании было переведено 22 млн долларов.

Речь идет о приобретении 16 объектов недвижимости. Среди них был замок Chateau Bigaud с 5 спальнями, бильярдной комнатой, кинотеатром, тренажерным залом с душем, сауной, который расположен на территории площадью 9,4 акра (более 3,6 га).

Операция была проведена тайно, Бабиш не обнародовал данные о своем праве собственности на французскую недвижимость.

Согласно данным журналистов, по состоянию на январь замок все еще принадлежал дочернему предприятию одной из чешских компаний, которую связывают с Бабишем.

– Покупка Chateau Bigaud резко контрастирует с тщательно культивируемым имиджем Бабиша как премьер-министра, который возглавил жесткие меры против уклонения от уплаты налогов в рамках усилий по восстановлению финансового благополучия страны. Это также демонстрирует, как оффшорная система может помочь государственным чиновникам избежать общественного контроля, — отмечают журналисты.

Реакция Бабиша и правоохранителей

Андрей Бабиш не захотел прокомментировать журналистам-расследователям факт приобретения недвижимости.

Однако впоследствии политик в эфире одного из чешских каналов все же признался, что приобрел 16 объектов недвижимости во Франции за почти 400 млн крон.

Бабиш признал, что процедура приобретения через оффшорные компании не подходит для политиков. Однако он утверждает, что в то время не занимался политикой.

– Это была рекомендация агентства недвижимости. Они рекомендовали покупать ее через адвоката. В этом нет ничего противозаконного, — заверил премьер Чехии.

В то же время он настаивает, что по состоянию на сегодняшний день не владеет недвижимостью во Франции или оффшорными компаниями.

Бабиш назвал публикацию журналистов-расследователей попыткой очернить его перед парламентскими выборами, которые состоятся в Чехии уже в эту пятницу и субботу (8 и 9 октября). Лидер сформированного в результате выборов правительства станет следующим премьером страны.

Между тем в полиции Чехии сообщили, что начнут расследование фактов, изложенных в Pandora Papers.

Там отметили, что проведут расследование не только в отношении премьера Бабиша, но и в отношении всех граждан Чехии, которые фигурируют в документах об оффшорах.

– Национальный центр по борьбе с организованной преступностью проведет расследование не только относительно премьер-министра Чешской Республики, но и всех граждан Чехии, которые упоминаются в этом “деле”, — отмечается в сообщении.

Правоохранители уточнили, что пока не будут предоставлять больше информации.

Источник: International Consortium of Investigative Journalists, Novinky, Полиция Чехии