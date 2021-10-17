На Гаити похищено 17 американских миссионеров с семьями

На Гаити банда похитила 17 американских христианских миссионеров и их семьи.

Среди пленников оказались, в том числе, дети и женщины.

Похищение произошло, когда миссионеры возвращались из детского дома в районе Круа-де-Буке.

Подробности о происшествии пока что неизвестны, однако местные власти заявляют, что американцев взяли в плен, когда они ехали на автобусе в аэропорт.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки был уведомлен об инциденте. В Госдепе сообщили, что выясняют подробности происшествия и пытаются установить местонахождение граждан США.

Подобные похищения участились на Гаити за последний год. Больше всего случаев произошло после убийства президента страны.

Местные власти сообщили, что разные банды требовали выкуп за людей в размере до одного миллиона долларов.

В полицию поступило сообщение о не менее 328 жертвах похищения за первые восемь месяцев 2021 года. Годом ранее было 234 случая. Группировки похищали школьников, медработников, полицейских и даже священников.