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Дмитро Кудрявцев |

На Гаити похищено 17 американских миссионеров с семьями

Гаїті поліція

На Гаити банда похитила 17 американских христианских миссионеров и их семьи.

Среди пленников оказались, в том числе, дети и женщины.

Похищение произошло, когда миссионеры возвращались из детского дома в районе Круа-де-Буке.

Подробности о происшествии пока что неизвестны, однако местные власти заявляют, что американцев взяли в плен, когда они ехали на автобусе в аэропорт.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки был уведомлен об инциденте. В Госдепе сообщили, что выясняют подробности происшествия и пытаются установить местонахождение граждан США.

Подобные похищения участились на Гаити за последний год. Больше всего случаев произошло после убийства президента страны.

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Местные власти сообщили, что разные банды требовали выкуп за людей в размере до одного миллиона долларов.

В полицию поступило сообщение о не менее 328 жертвах похищения за первые восемь месяцев 2021 года. Годом ранее было 234 случая. Группировки похищали школьников, медработников, полицейских и даже священников.

Источник: AP

Фото: Depositphotos

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