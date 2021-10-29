Боевики ЧВК Вагнер регулярно насилуют женщин и мужчин в ЦАР-ООН

В Центральноафриканской республике (ЦАР) наемники российской неофициальной частной военной компании Вагнера регулярно насилуют гражданских женщин и мужчин. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций.

Отмечается, что жестоким преследованиям в частности подверглись миротворцы, журналисты, работники гуманитарной помощи и представители меньшинств.

— Мы очень обеспокоены запугиванием и недавними сообщениями о насильственных преследованиях со стороны частных военных и охранных подрядчиков в отношении отдельных лиц и общин, – отметили эксперты.

В ООН отмечают, что российские наемники тесно сотрудничают с армией ЦАР (FACA) и полицией, а также принимают участие в арестах и ​​задержаниях. Это означает, что жертвы часто не имеют доступа к правосудию. Они просто не решаются подавать официальные жалобы, поэтому существует безнаказанность для всех злоумышленников, в том числе военных и офицеров безопасности, работающих на группу Вагнера.

Ранее в этом месяце Специальная следственная комиссия, созданная правительством ЦАР, чтобы пролить свет на насилие в стране, установила, что нарушения прав человека и международного гуманитарного права были совершены, в частности, со стороны российских наемников.

Эксперты ООН также выразили обеспокоенность тем, что многие силы, включая группу Вагнера, совершают системные и серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, включая беспрерывные и безнаказанные произвольные задержания, пытки, исчезновения и расстрелы.

Сообщается также о том, что бойовики ЧВК Вагнер совершали изнасилование и сексуальное насилие в отношении женщин, мужчин и молодых девушек во многих частях страны. Непонятно, сколько людей стали жертвами сексуального насилия, поскольку выжившие боятся свидетельствовать, боясь мести.

В ООН призвали правительство ЦАР прекратить какие-либо отношения с частными военными и охранниками, в том числе с российскими наемниками из ЧВК Вагнер.

Источник: ООН