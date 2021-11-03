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Марія Степанюк |

Врачи отказались делать аборт: смерть беременной в Польше вызвала новые протесты

протести через аборти у Польщі

В Польше 30-летняя беременная женщина по имени Изабелла умерла в результате септического шока на 22-й неделе беременности. Ее смерть наступила еще в сентябре, но детали были обнародованы только в пятницу.

Именно это вызвало в Варшаве, Кракове и других городах новые протесты. Смерть беременной еще раз привлекла внимание общественности к ужесточению польского законодательства в отношении абортов.

По словам адвоката семьи, врачи не сделали аборт, хотя у женщины умер плод. После этого у нее начался септический шок и спустя 24 часа она скончалась. У нее остались муж и дочь.

Адвокат семьи погибшей женщины сообщил, что женщина связывалась с родственниками и рассказала, что врачи не стали прерывать беременность и решили выжидать. Они воздерживались от экстренного аборта до гибели плода.

Защита подчеркивает, что медики действовали в соответствии с новыми законами. Власти Польши запретили проводить аборт при неизлечимой болезни плода до его гибели. При этом прерывать беременность допустимо, если есть угроза жизни и здоровью матери.

Активисты за репродуктивные права говорят, что она — первый человек, умерший в результате недавних ограничений польского закона об абортах. Некоторые сторонники новых ограничений на аборты заявили, что нет уверенности, что именно это привело к смерти женщины, и обвинили активистов за права женщин в использовании ситуации.

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До введения нового ограничения женщины в Польше могли делать аборт только в трех случаях: если беременность произошла вследствие изнасилования; если жизнь женщины находится под угрозой; или в случае серьезных деформаций плода. Но Конституционный трибунал под влиянием консервативной правящей партии Польши в прошлом году постановил, что аборты из-за врожденных пороков не конституционны.

Правозащитники говорят, что врачи в Польше теперь ждут, пока плод, у которого нет шансов выжить, умрет в утробе матери, чтобы сделать аборт.

Больница, где умерла женщина, опубликовала заявление во вторник, в котором утверждается, что они “объединились в боли” с ее близкими и оплакивающими ее, но там настаивают, что персонал сделал все, чтобы спасти женщину и ее плод.

В больнице добавили, что прокуратура расследует дело, но утверждают, что “все медицинские решения были приняты с учетом действующих в Польше законодательных положений и стандартов поведения”.

Запрет на аборты в Польше

В 2020 году власти Польши по инициативе консервативной партии запретили делать аборты, если плод развивается с патологиями. Хотя раньше по этой причине прерывали беременность в 98% случаев.

В феврале 2021 года представители консервативной католической партии предложили создать специальные места для поддержки беременных женщин, вынужденных рожать ребенка с патологией после введенного в стране закона о запрете абортов. Такие заведения предлагали назвать “комнатами для слез”.

В ноябре 2021 года в парламент поступил законопроект, предусматривающий до 25 лет лишения свободы за нарушение закона об абортах, а при отягощающих обстоятельствах — вплоть до пожизненного заключения.

Источник: AP

Фото: Getty Images

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