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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Польше вступило в силу решение о запрете абортов — в стране вспыхнули протесты

В Польше вступило в силу скандальное решение Конституционного суда, которое практически запрещает аборты, граждане страны собрались очередные акции протеста.

польща, прапор

Еще 22 октября 2020 года суд огласил это решение. Им будущим матерям запрещается искусственно прерывать беременность, даже в случае неизлечимой патологи плода. Сделать аборт можно лишь тогда, если ребенок был зачат вследствие изнасилования или же существует угроза жизни матери.

После того, как стало известно о публикации решения, граждане Польши собрались на акции протеста.

Они против таких изменений, ведь решение практически решает женщин права выбора.

Запрет на аборты в Польше

В конце октября 2020 года в Польше также прошли масштабные акции протеста из-за запрета абортов.

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Женщины решили продемонстрировать свое неприятие изменений.

Подробнее о протестах в Польше из-за запрета абортов читайте на Фактах ICTV.

Источник: TVN24

Фото: Dreamstime

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