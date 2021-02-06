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Факты / Мир
Марія Степанюк |

В Польше после запрета абортов предложили создать женские “комнаты для слез”

Представители консервативной католической партии Солидарная Польша предложили создать специальные места для поддержки беременных женщин, которые вынуждены рожать ребенка с патологией после введенного в стране закона о запрете абортов.

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Такие заведения предлагают назвать “комнатами для слез”, где женщины смогут выплакаться, получить необходимую помощь и рекомендации, что делать дальше.

Соответствующая инициатива стала очередным ответом на протесты против введения запрета на аборты.

Идея создания “комнатами для слез” вызвала бурную критику. Журналист Михал Коланко заявил, что эта идея напомнила ему сериал Рассказ служанки.

А корреспондент издания Newsweek Polska Джоанна Мизиолек отметила, что хотела, чтобы Польша сделала все возможное, чтобы женщинам не приходилось плакать.

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши признал, что аборты из-за патологии плода не соответствуют основному закону страны. Поэтому, прерывание беременности в Польше фактически стало незаконным.

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Соответствующее решение вызвало массовые акции протеста в Польше. Запрет на аборты в стране вступил в силу в конце января 2021 года.

Источник: Notes from Poland

Фото: Depositphotos

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