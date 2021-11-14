Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Визит Вселенского патриарха в Афон перенесен из-за вспышки коронавируса

Абрамова Юлия редактор ленты
Гора Афон

Вселенский патриарх Варфоломей перенес запланированный визит на гору Афон в Северной Греции из-за вспышки пандемии в исторической монашеской общине в монастырях на Святой Горе на севере Греции.

Однако он продолжит свой визит в Афины с 20 по 25 ноября.

– Этим решением Вселенский патриарх хочет послать сообщения по всем направлениям о необходимости вакцинации и соблюдения мер защиты от коронавируса как единственного безопасного способа преодоления смертельной пандемии, – говорится в сообщении Вселенского патриархата.

Стамбульский духовный лидер православных христиан мира посещает Грецию в рамках мероприятий, организованных в Афинах по Греческой церкви и другим органам по случаю 30-летия.

Читайте
Церковь на пути борьбы с пандемией: как разные духовенства относятся к вакцинации

В битве с эпидемией значительная роль точно отводится церкви. Ведь, по последним данным, ей доверяют до 60% украинцев, а это огромное влияние на мнения верующих и, в частности, в вопросах вакцинации.

Джерело: Ekathimerini

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка