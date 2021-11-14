Визит Вселенского патриарха в Афон перенесен из-за вспышки коронавируса

Вселенский патриарх Варфоломей перенес запланированный визит на гору Афон в Северной Греции из-за вспышки пандемии в исторической монашеской общине в монастырях на Святой Горе на севере Греции.

Однако он продолжит свой визит в Афины с 20 по 25 ноября.

– Этим решением Вселенский патриарх хочет послать сообщения по всем направлениям о необходимости вакцинации и соблюдения мер защиты от коронавируса как единственного безопасного способа преодоления смертельной пандемии, – говорится в сообщении Вселенского патриархата.

Стамбульский духовный лидер православных христиан мира посещает Грецию в рамках мероприятий, организованных в Афинах по Греческой церкви и другим органам по случаю 30-летия.

В битве с эпидемией значительная роль точно отводится церкви. Ведь, по последним данным, ей доверяют до 60% украинцев, а это огромное влияние на мнения верующих и, в частности, в вопросах вакцинации.

Джерело: Ekathimerini