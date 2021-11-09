Церковь на пути борьбы с пандемией: как разные духовенства относятся к вакцинации

В битве с эпидемией значительная роль точно отводится церкви. Ведь, по последним данным, ей доверяют до 60% украинцев, а это огромное влияние на мнения верующих и, в частности, в вопросах вакцинации.

В Православной церкви Украины поддерживают иммунизацию, о чем постоянно напоминают верующим, а в Патриаршем соборе УГКЦ накануне открыли пункт вакцинации. Там говорят, что это абсолютно Божье дело. А Папа Франциск вообще прививался еще в марте — одним из первых.

А вот в приходах Московского патриархата против вакцинации выступают целыми общинами. Хотя официально УПЦ МП относится к иммунизации нейтрально.

Патриарший собор УГКЦ

Минимум очередей, максимум – внимания СМИ. Накануне украинцев впервые впустили в храм – прививаться. Есть три вакцины: AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac.

В Патриаршем соборе УГКЦ — все, как в обычном пункте вакцинации, правда, в окружении икон. Греко-католики считают, что вакцинация – вполне Божье дело Особенно сейчас, когда прививка – это шанс уберечь от смерти себя и ближних.

Здесь руководствуются, в частности, и примером главы Римско-католической церкви, ведь Папа Франциск привился в марте одним из первых.

Позиция ПЦУ

Аналогичная позиция в ПЦУ. В Михайловском уже при входе предупреждение – надеть маски. А духовенство еще с начала пандемии напоминает: надо слушать врачей и делать все, чтобы человечество как можно скорее преодолело пандемию.

— Это медицинская процедура, доказанная как эффективная даже не десятилетиями, а веками. Мы вместе с другими церквями и религиозными организациями продолжаем призывать к тому, чтобы верующие и все общество уберегали друг друга, — говорит спикер Киевской Митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий (Заря).

Как с вакцинацией в УПЦ МП?

А вот в приходах Московского патриархата даже маски сознательно игнорируют, а против вакцинации выступают целыми общинами. На Буковине молодежь еще более нейтральная, но старики откровенно боятся прививаться.

Люди приводят там следующие аргументы:

Не вакцинирована я. Я этого не делаю. А для чего?! Я еще хочу жить!

Так вы думаете, что если вы вакцинируетесь, то хуже вам будет? — А вы видите, как люди погибают?

Официально УПЦ МП относится к вакцинации нейтрально. Одесская епархия – одна из крупнейших в Украине. Здесь говорят: вакцинация – прежде всего о здоровье, а не о духовной составляющей.

— Каждый человек должен принимать свое решение – вакцинироваться ему или нет. Однозначно мы считаем, что человека не нужно принуждать к вакцине, – говорит глава миссионерского отдела Одесской епархии УПЦ МП, протоиерей Максимиан Погореловский.

Именно в МПЦ отметилась многочисленными массовыми мероприятиями во время пандемии. Еще в марте Благовещенский собор Харькова вывел на улицы тысячи людей — помолиться, чтобы исчез коронавирус. Видимо, помогло, ведь сейчас в масках в соборе единицы.

Просят ли верующих защищаться, делать прививки – отмалчиваются и руководители епархии. В церкви отвечают своеобразно:

На вопрос, говорят, что агитируют не вакцинировать людей, священник МПЦ в Харькове ответил: Говорят, что коровы яйца несут!

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