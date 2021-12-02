Google посвятил интерактивный дудл Жоржу Серу – французскому художнику-импрессионисту, основателю неоимпрессионизма, а также создателю оригинального метода живописи – дивизионизм или пуантилизм. Он родился 2 декабря 216 лет назад.

Тысячи разноцветных кусочков мозаики превращаются в один из щедевров Жоржа Сера – Воскресный день на острове Гранд-Жатт. Над этой картиной художник работал почти два года (1884-1886). Работа является ярким примером пуантилизма.

Пуантилизм – это стилистическое направление в живописи, в основе которого лежит манера письма раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Характеризуется отказом от смешения красок ради оптического эффекта.

Новаторские методы Сера положили начало школе неоимпрессионизма, авангардного движения XIX века, навсегда изменившего курс современного искусства.

Будущий художник родился 2 декабря 1859 года в Париже в семье богатого юриста. В 15 лет пошел учиться в муниципальную школу рисунка, а в 19 стал учеником Академии изящных искусств.

Однако больше занимался самообразованием, а после выставки импрессионистов вообще оставил учебу и решил разработать собственный художественный стиль. Во время поездки к морю Сера написал несколько морских пейзажей, нанося на холст мелкие точки, не смешивая цвета. Это было рождение пуатилизма.

Умер художник молодым. Он заболел дифтеритом и за три дня его не стало – 29 марта 1891 года.