США готовы обеспечить Украину в условиях наращивания Россией сил на границе — Пентагон

США готовы обеспечить Украину всем необходимым, чтобы страна защищала свои территории.

Министр обороны США Ллойд Остин на конференции в фонде Рональда Рейгана отметил, что Вашингтон обеспокоен наращиванием Россией войск на границе с Украиной.

– Соединенные Штаты готовы оказать помощь Украине в защите ее суверенной территории, чтобы она имела то, что для защиты необходимо, – сказал Ллойд Остин.

Он отметил, что для этого США будут искать разные формы поддержки, подчеркнув, что в нынешней ситуации.

– Существует простор для дипломатии и работы лидеров, – сказал глава Пентагона.

Однако он не привел детали, чтобы не предвидеть то, о чем планирует на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден.

Как подтвердил Белый дом, Байден во время разговора по видеосвязи с Путиным во вторник, 7 декабря, поднимет тему Украины, кибербезопасности, стратегическую стабильность.

– Президент Байден проведет по безопасной линии видеосвязи разговор с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря 2021 года. Лидеры обсудят ряд тем по двусторонним отношениям США и России, в частности – стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные вопросы, – заявила в Белом доме Джен Псаки.

Как сообщили в Вашингтоне, Байден намерен выразить опасения США в связи с российской военной активностью на границе с Украиной. Он снова выразит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее о том, что разговор Путина с Байденом состоится 7 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А 4 декабря глава посольства Украины в США Оксана Маркарова высказала уверенность, что совместными усилиями всего демократического мира можно будет остановить стягивание российских войск на границе с Украиной.