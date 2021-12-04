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Факты / Мир

Байден и Путин обсудят наращивание войск РФ на украинской границе 7 декабря

Анастасия Гевко редактор ленты
зустріч байдена і путіна

Американский президент Джо Байден поговорит по телефону с главой РФ Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря. 

Причиной звонка стало наращивание российских войск на украинской границе, что рассматривают как признак потенциального вторжения.

О планах по поводу звонка заявил также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который уточнил, что он состоится вечером.

4 декабря глава посольства Украины в США Оксана Маркарова высказала уверенность, что совместными усилиями всего демократического мира можно будет остановить стягивание российских войск на границе с Украиной.

Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что РФ ждут новые санкции, если она нападет на Украину.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что разрабатывается комплексный пакет сдерживания России от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции.

Источник: AP

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