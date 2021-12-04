Глава посольства Украины в США Оксана Маркарова уверена, что только совместными усилиями всего демократического мира можно остановить эскалацию российской агрессии в Украине.

Она напомнила, что российская агрессия по отношению к Украине длится уже восемь лет: это и военные действия на Востоке, и оккупация Крыма.

– В дополнение к военной агрессии мы сталкиваемся со всеми видами гибридного злонамеренного воздействия: кибератаки, дезинформационные кампании, энергетические и экономические атаки, – отметила посол.

Оксана Маркарова подчеркнула, что Украина является мирной страной земледельцев и предпринимателей, на которую напали и, которая не проявляет агрессии, не планирует нападать на Россию.

– Все, к чему мы стремимся – миру, безопасности, возвращению наших людей домой и наших незаконно украденных территорий. Нынешняя эскалация может быть остановлена ​​только совместными усилиями всего демократического мира, и только четкая позиция и действия политического, экономического сдерживания могут демотивировать Россию от перехода к очередной агрессии, — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что евроатлантический курс Украины закреплен в Конституции и вопрос движения Украины к членству в НАТО касается исключительно Украины и Альянса.

— И никто посторонний, включая Россию, не имеет права это останавливать, — подчеркнула Оксана Маркарова.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россию ждут новые санкции, если она нападет на Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, разрабатывают комплексный пакет сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции.