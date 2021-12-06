В США сенаторы призывают президента страны Джо Байдена быть “четким и сильным” в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Украина “может стать новым Афганистаном” для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях.

— Я надеюсь, что эта виртуальная встреча Байдена и Путина может принести свои плоды. Но позвольте мне сказать следующее: если Россия решит двигаться дальше, то это было бы для Москвы ошибкой исторических размеров. Украина может стать следующим Афганистаном для России, если она решит двигаться дальше, и от нас в Конгрессе зависит, будем ли мы дипломатическим, политическим и военным партнером Украины, — сказал он.

Мерфи добавил, что в сенате сейчас есть поправка, которая резко увеличит количество летальной помощи Украине. Также он отметил, что республиканцы сейчас блокируют ее рассмотрение.

– Мы должны заставить наших коллег-республиканцев понять, что это угроза, – подытожил Мерфи.

Сенатор-республиканец Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть “очень четким и сильным” в общении с Путиным.

— Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не дадим продолжить проект Северный поток-2 и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь, — сказала она.

Эрнст, которая входит в Комитет вооруженных сил Сената, отметила необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала “очень агрессивным действиям России”.

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден поговорит по телефону с российским президентом Владимиром Путиным 7 декабря.

Причиной звонка стало наращивание российских войск на границе, что рассматривается как признак потенциального вторжения.