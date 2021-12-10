Основателя WikilLeaks Джулиана Ассанджа экстрадируют в США из Великобритании. Соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона в пятницу, 10 декабря.

США добивались экстрадиции Ассанжа, потому что американская прокуратура хочет судить его за кражу и обнародование секретной информации, которые имеют отношение к обороне. В США Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.

В январе 2021 года суд в Лондоне постановил, что экстрадиция Ассанжа в США невозможна. Судья мотивировал это решение тем, что существуют опасения по поводу психического здоровья основателя WikilLeaks и его вероятного самоубийства.

В ответ на это решение США подали апелляцию. Американская стороны заверила, что в случае экстрадиции они “не будут держать его в экстремальных и изолированных условиях”, а также согласятся на то, чтобы он отбывал любой срок на родине в Австралии. Юрист Джеймс Льюис, представлявший интересы США, заявил, что Вашингтон представил Лондону соответствующий “пакет гарантий”.

Суд приступил к рассмотрению апелляции в конце октября. Адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд заявлял, что обещания Вашингтона “туманны” и в случае экстрадиции, по всей вероятности, его подзащитного “будут содержать в условиях чрезвычайной изоляции”, а также сохраняется существенный риск того, что он может покончить с собой.

В чем обвиняют Ассанжа?

Джулиан Ассанж попал в британскую тюрьму в 2012 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах, якобы совершенных в Швеции. Выйдя на свободу под залог, он не явился в суд и скрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где пробыл семь лет. Позже власти Швеции закрыли это дело.

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В апреле 2019 года британский суд признал его виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

Скотленд-Ярд заявил, что Ассанж арестован по запросу США, которые требуют его экстрадиции. В Соединенных Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в шпионаже.

В конце ноября 2010 года на сайте WikiLeaks произошла утечка более 250 тыс. писем дипломатов США. Тогда стало известно, что лидеры Саудовской Аравии обращались с просьбой в США об авиаударе по Ирану, а также о многочисленных неформальных характеристиках мировых лидеров, шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, дипломатических тайнах, военных преступлениях и т.д.