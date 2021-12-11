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Факты / Мир / Мировые новости

Говорили об Украине: раскрыты детали переговоров Блинкена и нового главы МИД Германии

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Ентоні Блінкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел переговоры с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, они встретились в Ливерпуле перед саммитом G7.

Среди приоритетных вопросов, которые обсуждали Блинкен и Бербок, было возможное вторжение России в Украину.

— Стороны обсудили агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата и приоритеты президентства Германии в G7, – сообщил Прайс.

По словам госсекретаря США, он с нетерпением ждем тесного сотрудничества с Германией в вопросах климата, пандемии коронавируса, а также в борьбе с вызовами демократии и в сфере прав человека.

Напомним, 24 ноября в Германии официально сформировали новую правительственную коалицию.

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В ее состав вошли Социал-демократической партия Германии (СДПГ), партия Союз 90/Зеленые и Свободная демократическая партия (СДП).

Новая коалиция пообещала поддержать Украину и стремление государства войти в состав ЕС.

Источник: Twitter Неда Прайса

Фото: Getty Images

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