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Россия хочет, чтобы НАТО отозвало обещание о членстве Украины и Грузии в Альянсе

Анастасия Гевко редактор ленты
МЗС РФ

Российская Федерация хочет, чтобы НАТО отозвало обещание о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса (согласно решению Бухарестского саммита НАТО в 2008 году).

– В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, – сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

Также, по сообщениям России, возможное вступление Украины в НАТО якобы провоцирует военные риски “для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе”.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что внеблоковый статус Украины не только не умерит аппетиты Владимира Путина, но и может спровоцировать новую российскую агрессию.

В Белом доме сказали, что у РФ нет полномочий указывать НАТО, кто может быть членом Альянса, а кто – нет.

Того же мнения придерживается Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: МИД РФ

Фото: Dreamstime

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