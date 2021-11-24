Новая правительственная коалиция Германии готова поддержать стремление Украины стать членом Европейского Союза.

Об этом говорится в коалиционном соглашении, обнародованном на официальном сайте Социал-демократической партии Германии.

В документе отмечается, что новое немецкое правительство совместно с Брюсселем будет работать над развитием Восточного партнерства – внешнеполитической инициативы Евросоюза, распространяющейся на ряд стран, среди которых Украина, Грузия и Молдова.

– Мы работаем совместно с ЕС и государствами-членами над развитием Восточного партнерства. Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в Евросоюзе, должны иметь возможность сблизиться с блоком путем последовательных реформ, основывающихся на верховенстве права и рыночной экономике. Мы будем решительно и надежно реагировать на демократические сдвиги и выступать партнером демократических движений, — подчеркивается в коалиционном соглашении.

В документе также говорится, что новое правительство Германии продолжит помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.

Отдельно отмечено, что Берлин намерен углубить энергетическое партнерство с Украиной.

– Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в отраслях возобновляемой энергетики, производства “зеленого” водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2, — говорится в соглашении.

Что известно о формировании новой коалиции в Германии

В среду, 24 ноября, спустя почти два месяца после выборов в Бундестаг, в Германии объявили о создании новой правительственной коалиции.

Ее сформировали представители трех политсил: Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии Союз 90/Зеленые, а также Свободной демократической партии (СДП). Новую коалицию еще называют “светофорной” (по партийному цвету политсил-участниц).

Известно, что лидер социал-демократов Олаф Шольц должен заменить Ангелу Меркель в должности федерального канцлера страны. По данным СМИ, избрание нового канцлера предварительно запланировано на вторую неделю декабря.

То есть, еще до Рождества в Германии может появиться новое правительство.

Фамилии кандидатов на должности министров в новом правительстве пока официально не озвучивались. Однако немецкие СМИ сообщают, что Министерство иностранных дел возглавит сопредседатель Зеленых Анналена Бербок.

Другой сопредседатель этой политсилы Роберт Хабек может возглавить Министерство по климату и экономике. В то же время лидер свободных демократов Кристиан Линднер станет министром финансов.

– “Светофор” включился. Нас объединяет желание сделать страну лучше. Целью коалиции является не поиск малейшего общего знаменателя, а политика большого эффекта, — объявил сегодня во время пресс-конференции Олаф Шольц, имея в виду “светофорную” коалицию.

В рамках конференции было представлено коалиционное соглашение – своеобразная программа действий будущего федерального правительства Германии. Документ еще должен быть согласован на партийных съездах.

Выборы в Бундестаг в Германии состоялись 26 сентября этого года. По результатам подсчета голосов, их выиграла Социал-демократическая партия, набрав 25,7% поддержки.

На втором месте с небольшим отрывом оказался блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, набравший 24,1%.

На третьем месте – Зеленые (14,8%), на четвертом – Свободная демократическая партия (11,5%). Согласно законодательству Германии, после выборов должны начаться коалиционные переговоры, во время которых нужно сформировать правительство.

Пока же полномочия канцлера продолжает исполнять Ангела Меркель – до избрания преемника.

Источник: СДПГ, Deutsche Welle, Spiegel