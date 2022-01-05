В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алматы

Вечером 5 января аэропорт Алматы захватили протестующие, началась эвакуация его сотрудников.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщили местные СМИ. Среди них был и известный в Казахстане блогер Алишер Еликбаев.

— Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме, — сообщил он.

Однако впоследствии служба безопасности аэропорта подтвердила информацию о том, что аэропорт Алматы захвачен, и все рейсы, запланированные на 5 января, отменены.

По состоянию на 17.00 внутри здания аэропорта находятся около 45 протестующих. Кроме сотрудников, были эвакуированы и пассажиры, планировавшие покинуть Алматы.

По данным пресс-службы аэропорта, военные также покинули аэропорт. Эвакуация происходила самостоятельно, пострадавших нет.

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Источник: ORDA Kazakhstan