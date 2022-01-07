Белый дом готовит новый пакет военной помощи Украине — СМИ

Администрация президента США готовит новый пакет военной помощи, который будет отправлен в Украину. Кроме того, в Белом доме готовы обсудить сокращение учений в Восточной Европе.

В рамках военной помощи Украине США вместе со странами-членами НАТО планируют направить зенитно-ракетные комплексы Stinger. Данный вид оружия предназначен для защиты от вражеских дронов и вертолетов.

Что именно войдет в новый пакет военной помощи Украине от США, источник телеканала NBC News не сообщил.

Отмечается, что Штаты настроены на то, чтобы добиться уменьшения присутствия как российских, так и американских войск в восточноевропейском регионе.

— Переговоры могут потенциально касаться масштабов проводимых обеими странами военных учений, количества американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польши, заблаговременного сообщения о передвижении сил и российских ракет Искандер, способных нести ядерное оружие, на российской Калининградской территории между Польшей и Литвой, — говорится в сообщении.

Кроме того, администрация Джо Байдена планирует составить “список вариантов изменений в расстановке сил в Европе”. По предварительной информации именно эти варианты будут обсуждаться с представителями РФ.