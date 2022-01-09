Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Россия заплатит огромную цену: Блинкен и Боррель обсудили ситуацию в Украине

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Ентоні Блінкен

Российская Федерация столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если продолжит военную агрессию в отношении Украины.

По данным Европейской службы внешних связей, такое заявление сделали государственный секретарь США Энтони Блинкен и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

— Подтверждена поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины со стороны ЕС и США. Они настояли на деэскалации и полном выполнении минских соглашений со стороны России, – сообщает Европейская служба внешних связей.

Блинкен и Боррель также поговорили по поводу дипломатических отношений после того, как Россия выдвинула ультиматум по поводу гарантий безопасности.

Стороны также обсудили обязательства в рамках трансатлантической безопасности и противостояния общим вызовам. Главы Госдепа и европейской дипломатии пришли к соглашению о том, что обсуждения европейской безопасности будут проводиться при участии ЕС.

Более того, госсекретарь США сообщил о приверженности Вашингтона укреплению сотрудничества между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Помимо прочего, они обсудили политическое и экономическое давление на Китай.

Читайте
Никого не удивит, если Россия создаст провокацию для нападения на Украину - Блинкен

Источник: Европейская служба внешних связей

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка