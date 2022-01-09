Россия заплатит огромную цену: Блинкен и Боррель обсудили ситуацию в Украине

Российская Федерация столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если продолжит военную агрессию в отношении Украины.

По данным Европейской службы внешних связей, такое заявление сделали государственный секретарь США Энтони Блинкен и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

— Подтверждена поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины со стороны ЕС и США. Они настояли на деэскалации и полном выполнении минских соглашений со стороны России, – сообщает Европейская служба внешних связей.

Блинкен и Боррель также поговорили по поводу дипломатических отношений после того, как Россия выдвинула ультиматум по поводу гарантий безопасности.

Стороны также обсудили обязательства в рамках трансатлантической безопасности и противостояния общим вызовам. Главы Госдепа и европейской дипломатии пришли к соглашению о том, что обсуждения европейской безопасности будут проводиться при участии ЕС.

Более того, госсекретарь США сообщил о приверженности Вашингтона укреплению сотрудничества между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Помимо прочего, они обсудили политическое и экономическое давление на Китай.

Источник: Европейская служба внешних связей