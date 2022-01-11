Из-за увеличения провокаций России в конце 2021 года США решили пойти на переговоры и подробно выслушать предложения Москвы “относительно безопасности”.

Завышенные ожидания, которые циркулировали в американских, быстро сменились разочарованием. Но должны ли их результаты беспокоить Европу и Украину?

Безнадежные переговоры

Еще до начала встречи в Женеве было ясно, что переговоры носят чисто технический характер. Ни Соединенные Штаты, ни Россия не ожидали значительных сдвигов по их результатам.

— Не думаю, что мы станем свидетелями каких-либо прорывов на следующей неделе. У нас будет возможность изложить свои соображения. Россияне сделают то же самое, и мы посмотрим, есть ли основания для движения вперед, – заявил в эфире CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Впоследствии американские корреспонденты писали и о том, что на полях заседания нет оптимизма по поводу встречи в формате США-Россия.

То, что переговоры могут зайти “в тупик”, не исключали и в России.

Конечно же, российская сторона считает, что предоставила конструктивные предложения США для развития двусторонних отношений.

— Если мы будем ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидим никаких признаков готовности другой стороны учесть наши приоритеты, отреагировать на них конструктивным образом, тогда диалог станет беспредметным, – сказал глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков.

Понятно, что РФ практически выбила себе эти переговоры посредством увеличения концентрации войск на границе с Украиной, поэтому они проходили в неприязненной атмосфере.

Американские издания писали о радикальных ожиданиях от этой встречи – возможности найти компромисс по многим вопросам и снизить градус напряжения в Европе, в частности предотвратить полномасштабное вторжение в Украину.

По мнению главы правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фесенко, на переговорах не оправдались ни оптимистичные прогнозы, ни негативные.

Ведь для принятия конкретных больших решений не было предпосылок.

– Не было особых ожиданий результативности этой встречи. По одной простой причине – не было предпосылок для конкретных договоренностей. Единственное, что могло быть на встрече в Женеве – это первые ставки, которые обе стороны и сделали, – говорит Фесенко.

Кроме того, встречу в Женеве называли возможностью узнать, готова ли Россия двигаться по пути дипломатии, или в дальнейшем использовать угрозу вторжения в Украину для шантажа Запада.

Венди Шерман и Сергей Рябков

В последнем случае Кремль будет испытывать терпение Соединенных Штатов и других союзников нашего государства.

И если РФ решит начать полномасштабное вторжение в Украину, то ее ждет самая мощная волна санкций, о чем после переговоров в Женеве заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Никаких сюрпризов

Договорились попытаться договариваться – таков первый результат переговоров США и России в Женеве.

Переговоры, длившиеся около восьми часов, задали тон контактам Соединенных Штатов и РФ на ближайшие месяцы. В Госдепартаменте надеются, что удастся договориться о новых контактах в ближайшее время, но только по позициям ракетного договора и военных учений.

Политолог Олеся Яхно считает, что даже в случае “разочарования” России от переговоров, контакты по этим вопросам продолжатся, но будут не настолько масштабными.

— Думаю, это будет обсуждаться, ведь это раньше анонсировала администрация Байдена. Это было темой еще и для предыдущих администраций. США вышли из предварительного договора (о ликвидации ракет средней и малой дальности – Ред.) из-за нарушения РФ. Эта тема возникла не сегодня, поэтому, по моему мнению, она будет обсуждаться, но это не скорая перспектива, – говорит Яхно.

Даже несмотря на желание обеих сторон продолжить переговоры по безопасности, можно увидеть, что окончательного решения в настоящее время нет. Скорее всего, о перспективах предстоящих переговоров мы узнаем только после встречи в формате Россия-НАТО.

Из заявлений Шерман и Рябкова стало ясно, что на переговорах поднимались и вопросы членства в НАТО, в частности Украины.

И хотя этот вопрос не был самым важным в повестке дня, мы увидели, что Соединенные Штаты не пошли на уступки России, особенно в условиях увеличения российских войск на границе Украины.

Они отвергли любые идеи по поводу запрета на вступление государств в НАТО. Вместо этого требуя деэскалации от РФ.

Фактически Украина не получила никаких негативных сигналов, о которых часто говорят во внутреннем политическом круге. То есть наши интересы союзники не будут сдавать.

Где в уравнении Украина

Несмотря на поднятие украинского вопроса в повестке дня, нашей стране не стоит ожидать ни значительных сдвигов в отношениях с Россией, ни деградации в сотрудничестве с западными партнерами.

Встреча делегаций только усилила уверенность Украины в том, что без нее никаких договоренностей не будет.

— Была громкая повестка дня (на переговорах США и России – Ред.), хотя было понятно, что она нереалистична. Но было важно показать это Европе и Украине… Важно было показать, что нельзя обсуждать навязанную Россией повестку дня о том, должно ли НАТО расширяться, и решать судьбу Украины без нее. Важно, что США показали, что это обсуждаться не может. И, по-моему, это задает тон и атмосферу предстоящим переговорам в рамках НАТО и ОБСЕ, – размышляет Яхно.

Вопрос о том, как будет вести себя Россия в дальнейшем. В последние годы она показала, что будет придерживаться тактики шантажа и запугивания.

Даже если Кремль признает переговоры в Женеве удачными, мы этого не почувствуем в ближайшее время.

— Пока ужесточение угрозы со стороны России остается, и дело здесь не в переговорах. Моя гипотеза состоит в том, что пока не завершится зима, пока будут надежды РФ на энергетический и политический кризис, она будет держать мощный военный контингент на нашей границе. Если мы пройдем зиму спокойно и не будет оснований ожидать глубокого внутриполитического кризиса, то, возможно, Москва немного успокоится, – объясняет Фесенко.

Чтобы окончательно ориентироваться в ситуации, нам нужно дождаться и переговоров России и НАТО, которых, согласно заявлениям Рябкова, ждут и в Кремле.

Но исходя из предыдущих заявлений представителей Альянса, можно не бояться, что где-нибудь сдадут интересы Украины или будут принимать критические решения без нашего участия.