Германия будет делать все для гарантии безопасности Украины и Европы — Бербок

Правительство Германии намерено сделать все, чтобы обеспечить безопасность Украины и Европы. По мнению главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, необходимы разные форматы работы для предоставления гарантии.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве 17 января.

— Как министр иностранных дел я работаю почти каждый день или даже ночь, чтобы проходили встречи. Нужны разные форматы, чтобы обеспечить безопасность, — убеждена она.

Бербок подчеркнула, что Украина и Россия должны сесть за один стол, чтобы решить сложную ситуацию для деэскалации на государственных границах.

– Как федеральное правительство мы будем делать все, чтобы вернуться к столу. Это очень тяжело, – отметила она.

Министр иностранных дел подчеркнула, что Германия не говорит об Украине без нее. Кроме того, правительство согласовывает шаги в НАТО и с Украиной.

По мнению Бербок, хотя позиция России отличается от Запада, однако ни одна страна не имеет права говорить, в каком направлении должно развиваться любое государство.