Власти Польши приняли решение передать Украине десятки тысяч боеприпасов оборонного назначения для защиты от российской агрессии.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге для прессы глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох.

По его словам, сейчас данное решение дорабатывается в Министерстве национальной обороны Польши.

– Принято решение передать украинской стороне оборонные боеприпасы, предназначенные для обороны, а не нападения. Это решение дорабатывает министр национальной обороны, – отметил Солох.

Он уточнил, что решение о военной помощи Украине было принято “в тесном контакте” с президентом Польши Анджеем Дудой. По словам Солоха, польский лидер поддержал идею предоставления военной поддержки нашему государству после консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Недавно лидеры двух стран провели переговоры в польском городе Висла.

Солох подчеркнул, что Польша готова передать Украине десятки тысяч оборонных боеприпасов. Предложение уже передано украинской стороне.

– Решение есть, предложение передано украинской стороне, мы ждем ответа… Мы готовы доставить их (боеприпасы, — Ред.) в любое время, – заявил он.

По словам Солоха, Польша также может предоставить Украине гуманитарную помощь.

Источник: PAP, Rp.pl, TVN24

Фото: prezydent.pl