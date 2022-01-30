Дания готова поддержать Украину оружием и другим военным оборудованием, если президент России Владимир Путин решит вторгнуться на украинскую территорию.

Об этом в интервью заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она отметила, что ситуация со скоплением российских военных вокруг Украины представляет серьезную угрозу для Европы и существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской территории.

— Я не исключаю (отправки военной техники в Украину — Ред.), и у меня нет принципиальных возражений против того, чтобы мы это сделали, — сказала глава правительства Дании.

Метте Фредериксен также пообещала выделить больше денег на оборону, если нынешнего бюджета окажется недостаточно.

По ее словам, в случае дальнейшей эскалации ситуации в Украине Россия столкнется с санкциями беспрецедентного масштаба. При этом она не смогла конкретно рассказать о том, о каких санкциях идет речь.

Премьер Дании также отказалась отвечать на вопрос, могут ли датские солдаты быть размещены на украинской земле.

Как пишет Politiken, в парламенте Дании, как левые, так и социал-демократы поддерживают отправку военной техники в Украину. Радикальные силы парламента также поддерживают подобную идею, но только при условии, если эти поставки будут осуществляться в координации с ЕС.

Военная помощь Украине со стороны стран Запада

В ночь на 25 января в Киев прибыла третья партия пакета военной помощи США, которая предназначалась для помощи Украине в отражении потенциальной российской агрессии. Уже 28 января стало известно, что в Пентагоне готовят новый пакет военной помощи Украине и рассматривают поставки систем ПВО.

Ранее издание Politico сообщало, что госдеп США разрешил трем союзникам по НАТО, а именно Латвии, Литве и Эстонии, отправить в Украину противотанковые ракеты и другое американское оружие.

После этого официальный Таллин сообщил, что будет поставлять Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Также в Украину из Великобритании прибыла партия противотанкового вооружения. Лондон передал Вооруженым силам Украины противотанковый переносной комплекс NLAW, который считается лучшим в мире среди своего класса.

На днях официальная Прага также заявила, что готова предоставить Киеву военную технику и военнослужащих.

Фото: Mette Frederiksen

Источник: Jyllands-Posten