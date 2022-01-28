Более 80 тонн: в Украину прибыл четвертый борт с боеприпасами из США

В пятницу, 28 января, в Украину из Соединенных Штатов Америки прибыл четвертый по счету самолет с боеприпасами.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Четвертая птичка доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра, – сообщил Резников.

По его словам, новые поставки боеприпасов из США для воинов на линии фронта прибудут в Украину на следующей неделе.

Резников пояснил, что военно-техническая помощь предоставляется Соединенными Штатами для того, чтобы усилить обороноспособность страны.

Напомним, первая партия летального оружия весом в 90 тонн прибыла в Украину из США 22 января. Груз был отправлен в рамках оборонного пакета на сумму в $200 млн.

На следующий день в страну прибыла вторая партия. США в рамках первых двух поставок выслали противотанковые комплексы Javelin, одноразовые противобункерные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) и другие виды вооружений. Третья партия была доставлена 25 января.

Также Украина получила оружие от Великобритании. Более того, Эстония, Литва и Латвия пообещали предоставить военную помощь на фоне сообщений о подготовке Россией военного вторжения в Украину.

Источник: Twitter Алексея Резникова

Фото: Twitter Алексея Резникова