Совет безопасности ООН поддержал проведение заседания по Украине

Большая часть стран-участников Совета безопасности Организации Объединенных Наций поддержала идею по поводу проведения специального заседания относительно ситуации в Украине.

Из 15 членов одобрение дали 10 по итогам голосования, которое состоялось в понедельник, 31 января.

Минимальным для проведения заседания является девять голосов. Таким образом, был пересечен необходимый порог.

Во время голосования представитель РФ Василий Небензя заявил, что российские военные находятся в местах дислокации, а не на украинской границе.

В ходе встречи будет поднят вопрос относительно возможного вторжения России в Украину и стягивание российской стороной военной техники к границе.

Инициатором заседания выступили Соединенные Штаты Америки.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заверяла, что чрезвычайно важный вопрос для международного мира и безопасности является угрожающее поведение РФ.

По ее словам, Совбез является решающим местом для дипломатии по этому вопросу. Также на повестке дня находятся основные обязательства и принципы международного порядка в случае вторжения.

Постпред США при ООН также добавила, что РФ направила в Беларусь пять тыс. военных, баллистические ракеты, спецподразделения и силы ПВО.

Напомним, Томас-Гринфилд заявила, что Россия не сможет заблокировать проведение заседания Совбеза, но постарается это сделать.

По ее словам, члены Совета Безопасности не будут отвлекаться на пропаганду.

Постпред США в ООН уточнила, что Украина направляла письмо с призывом к созыву заседания.