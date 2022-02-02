Правительство Польши поддержало решение о выделении Украине военной помощи для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Речь идет о предоставлении боеприпасов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

– Хорошие новости. По моей просьбе, Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы, — подчеркнул Блащак.

Следует отметить, что польский ПЗРК Piorun (в переводе “молния”), известный также как Grom-М, предназначен для поражения воздушных целей (например, вертолетов или беспилотников). Речь идет о целях, которые летят на высоте от 10 до 4 000 м и находятся на расстоянии от 400 до 6 500 м от оператора.

Скорость ракеты составляет 660 м/с. Вес зенитно-ракетного комплекса – 16,5 кг.

Впервые о том, что Польша выделит военную помощь Украине, стало известно 31 января. Тогда глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох сообщил, что Варшава передаст Украине десятки тысяч боеприпасов оборонного назначения.

А накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев рассказал, что польское правительство намерено передать Украине новое вооружение, в частности, переносный зенитно-ракетный комплекс Grom и различные типы беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Twitter Мариуша Блащака

Фото: Facebook Мариуша Блащака