Правительство Польши намерено передать Украине новое вооружение. Среди него – польский переносной зенитно-ракетный комплекс Grom и разные типы беспилотных летательных аппаратов.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью местным СМИ. По его словам, ожидается плановая поставка военного вооружения, предназначенного для обороны.

Глава польского правительства отметил, что речь идет о боеприпасах, зенитно-ракетном комплексе Grom и различных типах беспилотников.

Кроме того, Матеуш Моравецкий заявил о плановых поставках Украине от Польши снарядов для систем противовоздушной обороны.

Поддержка Польши

Накануне стало известно о военной помощи Украине от Польши, в рамках которой правительство намерено передать оружие. Это решение сейчас дорабатывают, рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда поддержал подобную инициативу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.