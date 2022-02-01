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Факты / Украина / Общество

Новые поставки оружия для обороны: Польша планирует передать Украине ПЗРК и беспилотники

Юля Захарченко редактор ленты
Матеуш Моравецький

Правительство Польши намерено передать Украине новое вооружение. Среди него – польский переносной зенитно-ракетный комплекс Grom и разные типы беспилотных летательных аппаратов.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью местным СМИ. По его словам, ожидается плановая поставка военного вооружения, предназначенного для обороны.

Глава польского правительства отметил, что речь идет о боеприпасах, зенитно-ракетном комплексе Grom и различных типах беспилотников.

Кроме того, Матеуш Моравецкий заявил о плановых поставках Украине от Польши снарядов для систем противовоздушной обороны.

Поддержка Польши

Накануне стало известно о военной помощи Украине от Польши, в рамках которой правительство намерено передать оружие. Это решение сейчас дорабатывают, рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда поддержал подобную инициативу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Источник: Польское радио

Фото: Getty Images

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