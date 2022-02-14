Ожидаем от РФ признаков деэскалации: Шольц перед вылетом в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, который 14 февраля прибудет в Украину с официальным визитом, заявил, что ожидает со стороны России признаков деэскалации.

– Мы срочно ожидаем признаков деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе, – написал немецкий политик в Twitter перед вылетом в Киев.

Шольц отметил, что сегодня он в Киеве, а завтра в Москве продолжит переговоры относительно ситуации на украинской границе.

– В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине, – добавил канцлер Германии.

14 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца.

В Мариинском дворце ориентировочно в 14.20 Зеленский и Шольц проведут брифинг по результатам переговоров.

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Фото: Olaf Scholz